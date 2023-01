Noardeast-Fryslân start met invoering Friese plaatsnamen

ma 02 januari 2023 10.09 uur

KOLLUM - Met trots gaven de FNP wethouders Aant Jelle Soepboer en Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân maandag het startsein voor de invoering van de Friese plaatsnamen in de gemeente.

Met de verandering van de plaatsnamen is bijna 450.000 euro gemoeid.

Een rode knop waarop gedrukt werd, werkte niet maar gelukkig kwam even later wel Sweagerbosk in beeld, de woonplaats van Koonstra. Tot zaterdag woonde hij nog in Zwagerbosch. Het officiële startsein werd maandag gegeven op het gemeentehuis in Kollum.

Op 8 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met de invoering van Friese plaatsnamen. Dit betekent dat 22 dorpen vanaf 2023 officieel een nieuwe plaatsnaam krijgen. Dat betekent ook dat Nederlandstalige plaatsnamen in de gemeentelijke applicaties vervangen worden door Friestalige plaatsnamen.

De gemeente heeft een speciale projectgroep 'Applikaasjes' opgericht om de naamgeving van alle woonplaatsen te gaan aanpassingen in bijvoorbeeld de centrale Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

"De doorlooptijd is 2 á 3 dagen. Dat is inclusief de benodigde kwaliteitscontroles. Om ervoor te zorgen dat dit snel en soepel loopt, zijn deze applicaties gedurende deze dagen niet beschikbaar." zo laat de gemeente weten.

WâldNet heeft de Friese plaatsnamen inmiddels gewijzigd en vanaf 2023 worden de officiële namen ook gebruikt worden in de teksten van de nieuwsberichten.