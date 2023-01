60 deelnemers bij 25e nieuwjaarsduik in Burum

zo 01 januari 2023 14.20 uur

BURUM - In Burum hebben 60 mensen een frisse start in 2023 gemaakt door een duik te nemen in het water van haven De Dwinger in Burum.

De nieuwjaarsduik werd dit jaar voor de 25e keer gehouden. Vooraf werd vrijwilliger Jetze Haarsma door organisator Renze Poortinga in het zonnetje gezet omdat hij al 25 jaar vrijwilliger is. Hij ontving een glazen oorkonde.

Net als Jetze kregen alle vrijwiligers en leden van het amusementskoor een sjaal met daarop hun eigen naam.

Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân gaf om 12:00 uur het startschot waarna de deelnemers te water gingen. Het water had een temperatuur van ongeveer 7 graden met een buitentemperatuur van 11 graden. De jongste deelnemer was 8 jaar en de oudste deelnemer 74 jaar.

Nadat de deelnemers uit het water waren gekomen kregen ze een oorkonde en een warme kop snert om weer op temperatuur te komen.

Wethouder Jelle Boerema deed traditiegetrouw ook weer mee. Hij heeft één keer gemist en deed dit jaar voor de 24e keer mee. Amusementskoor "Haven in Zicht" uit Burum zorgde voor de muzikale omlijsting.

