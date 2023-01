Brand in holle boomstam in Dokkum geblust

zo 01 januari 2023 09.56 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum rukte op nieuwjaarsmorgen uit voor een brand in een holle boomstam. De brand was ontdekt nabij het Damwaldsterreedsje in Dokkum.

Met de warmtebeeldcamera bleek dat de boomstam gloeiend heet was. Er is geblust met water en er is een gedeelte van de stam open gezaagd.

