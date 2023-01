ME was wel aanwezig, nergens was er inzet nodig

zo 01 januari 2023 09.28 uur

MARRUM - De Mobiele Eenheid was tijdens de jaarwisseling wel aanwezig in de regio maar de agenten hoefden nergens in actie te komen. De jaarwisseling verliep relatief rustig.

In Marrum was het wel onrustig vanwege een vreugdevuur aan de Lage Herenweg. Door de harde wind zou het vuur een gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. De brandweer is meerdere keren ter plaatse gekomen en de eerste keer is er niet geblust.

De omstanders wilden niet dat er geblust werd en de ME is toen ook ter plaatse gekomen. Er is toen ook aanvankelijk niet geblust.