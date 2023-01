Jaarwisseling Noardeast-Fryslan in beeld

zo 01 januari 2023 02.10 uur

DOKKUM - Voor zover bekend is de jaarwisseling in de gemeente Noardeast-Fryslân tot op heden rustig verlopen.

Net voor twaalf uur moest van brandweer van Dokkum uitrukken voor een brand in een coniferenhaag aan de Fazant in Dokkkum.

In Ie en Eanjum waren kleine buitenbrandjes, waarvoor de brandweer niet werd ingeschakeld. Rond twee uur moest de brandweer van Dokkum weer in actie komen voor een buitenbrand op De Zijl in de binnenstad.

In Marrum was ook midden in het dorp een vreugdevuur gesticht. De brandweer werd hiervoor opgeroepen maar bluste de brand aanvankelijk niet. De ME was ook aanwezig maar hoefde op dat moment niet in actie te komen om de orde te handhaven.

