Carbidschieten in de regio Kollumerzwaag

za 31 december 2022 16.54 uur

KOLLUMERSWEACH - Ondanks de regen en de wind lieten de carbidploegen zich niet uit het veld slaan, er werd op oudejaarsdag volop geknald.

In een weiland aan de de Foijingaweg in Kollumerpomp werd met 40 melkbussen geknald. In Veenklooster lagen er in een weiland zo’n 20 melkbussen opgesteld. Aan de Foarwei in Kollumerzwaag werd ook flink geschoten met carbid, onder toeziend oog van de oudere garde was de opvolgende jeugd nu bezig.

Aan het eind van de dag kwam in Kollum het vortexkanon langs om onder grote belangstelling een paar stevige knallen te late horen, met een trekker en een grote aanhanger ging dit vortexkanon langs vele carbid plekken om zich te laten horen.

FOTONIEUWS