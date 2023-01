Eeuwenoud kanon van Oldeberkoop plotseling verdwenen

za 31 december 2022 15.20 uur

OLDEBERKOOP - Sinds enkele dagen is het eeuwenoude kanon van Oldeberkoop met de noorderzon verdwenen. Niemand weet waar het kanon is gebleven.

Schrijver Karst Berkenbosch uit Oldeberkoop laat in een reactie weten dat hij denkt dat er in elk geval niemand uit zijn dorp iets van afweet. "Zulke stunts zijn er om (normaal gesproken) tot 12 uur vannacht geheim te houden. Ben ervan overtuigd dat hij dan weer ergens opduikt." zo laat Berkenbosch weten.

In de zomer gaan veel toeristen met het kanon op de foto en het kanon is inmiddels onderdeel geworden van het dorp. Het kanon werd in 1979 gevonden door de broers Thijs en Rudolf de Jong met de metaaldetector. Zij restaureerden het en sindsdien staat het te pronken in het dorp.

Het kanon wordt al sinds de Kerstdagen vermist.