Haule stunt met 'laatste' wolf uit Wolvega

za 31 december 2022 11.13 uur

HAULE - De Hauler Oudejaars Ploeg (HOP) stunt op oudejaarsdag met de wolf uit Wolvega. De wolf werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontvreemd. "Deze wolf staat voor de laatst gesignaleerde wolf in 1712." aldus de HOP.

"Nu hij weer terug is en voor veel ophef zorgt willen wij de aandacht vragen voor de vele dierlijke slachtoffers van de wolf." zo is de boodschap van de jongeren.

De liggende wolf is normaliter te vinden aan het Pastorieplein in Wolvega. Het beeld is gemaakt in opdracht van de Rabobank Wolvega door Bert Nijenhuis uit Boekelo in 1998.

Wolwagha

​De plaatsnaam Wolwagha (Wolvega) betekent "wolvengebied".Tot bijna drie eeuwen geleden huisden er wolven in deze streek met de vangst van de laatste, in 1712, kwam daaraan een eind.

FOTONIEUWS

Poll: Ben jij vóór of tegen de wolf?

voor 24.2%

tegen 75.8%

66 stemmen - poll is beëindigd