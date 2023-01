Stunt: flitspaal in Ee moet doorgaand verkeer remmen

za 31 december 2022 11.05 uur

IE - Met een ludieke oudejaarsstunt hoopt Dorpsbelang Ee (Ie) het snelle verkeer in het dorp te remmen. Er is op oudejaarsdag een flitspaal geplaatst. Bestuurslid Meindert de Jong heeft hem eigenhandig in elkaar gezet.

"Yn 't doarp self mei 30 km riden wurde, faaks ride minsken jir fiersten te hurd, yn’e regel 60 a 70 km." zo laat Elisabeth van Dorpsbelang weten.

Een grote banner en de flitspaal moet daar vanaf vandaag verandering in brengen. De tekst op het doek is Friestalig om een reden. Vanaf 1 januari heet het dorp niet meer Ee maar Ie. Vrijwel alle dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân krijgen per 2023 de Friese naam als officiële naam.

Poll: Welke maximum snelheid is het beste voor Ie?

Woonerf 4.2%

30 km zone 50%

50 km 45.8%

24 stemmen - poll is beëindigd