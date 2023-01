Hof: 13 jaar cel voor bijna doodslaan ex-geliefde

vr 30 december 2022 14.32 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige man uit Ferwert is vrijdag door het gerechtshof in Leeuwarden tot een celstraf van 13 jaar veroordeeld. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De straf is gelijk aan de straf van de rechtbank in april 2021.

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Omdat de man zich niet wilde laten onderzoeken, heeft het hof de maatregel niet opgelegd.

De Ferwerter mishandelde in de nacht van 27 april 2020 zijn ex-geliefde in haar woning aan de Schans in Dokkum. De man had haar bijna doodgeslagen. Daarna stak hij het huis in brand en liet de vrouw en haar driejarige dochtertje achter.