Burgumer met 110 kilo professioneel vuurwerk thuis

vr 30 december 2022 10.33 uur

BURGUM - Een man uit Burgum is begin deze maand door de politie aangehouden voor het bezit van 110 kilogram professioneel zwaar vuurwerk. Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft een last onder dwangsom opgelegd aan deze inwoner van Burgum.

De grote hoeveelheid zwaar vuurwerk werd aangetroffen in de schuur en in de slaapkamer van de woning van de Burgumer. Het betrof ruim 110 kilo professioneel vuurwerk met categorie middelmatig gevaar (F3).

De politie heeft geconstateerd dat er sprake was van een gevaarlijke situatie in de vorm van brandgevaar, explosiegevaar en persoonlijk letsel.

Met het opleggen van de dwangsom wil burgemeester Gebben herhaling voorkomen. "In geval van herhaling gaat dit meneer veel geld kosten", aldus Gebben. Een illegale vuurwerkvondst zoals in Burgum is in strijd met het Vuurwerkbesluit, het Bouwbesluit en daarmee met de Woningwet. "Het levert een grote bedreiging en gevaar op voor de leefbaarheid en veiligheid."