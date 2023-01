Automobilist (23) vlucht voor politie en botst op lantaarnpaal

vr 30 december 2022 10.24 uur

TWIJZELERHEIDE - Een 23-jarige automobilist uit de gemeente Achtkarspelen probeerde donderdagnacht te vluchten voor de politie. Dat mislukte, hij botste met zijn auto tegen een lantaarnpaal.

Agenten kwamen de automobilist omstreeks 0.20 uur tegen op de Suder Stationswei in De Westereen. Ze besloten hun voertuig te keren om de automobilist te gaan controleren.

De bestuurder negeerde echter het stopteken dat korte tijd later volgde. Er ontstond daarop een korte achtervolging door Twijzelerheide. Bij de kruising Bjirkewei met de Wyldekamp verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste even later tegen een lantaarnpaal aan de linker kant van de weg.

De man probeerde daarna opnieuw aan de agenten te ontkomen maar hij slaagde daar opnieuw niet in. Hij werd ter plaatse al heel snel in de kraag gevat door de agenten. Uit een blaastest werd duidelijk dat de verdachte had gedronken.

Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar zijn drank- en eventueel drugsgebruik, zo laat de politie WâldNet weten. In de nacht is er op het bureau bloed afgenomen voor nader onderzoek.

