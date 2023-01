Kledingcontainer in brand in Drogeham

do 29 december 2022 21.05 uur

DROGEHAM - De brandweer van Drogeham moest donderdag om 20.48 uur in actie komen voor een brand aan de Dykswâl in Drogeham. Er was brand ontstaan in en kledingcontainer.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft met een slang water de kledingcontainer helemaal volgepompt. De oorzaak is vermoedelijk vandalisme met vuurwerk.