Bestelbus en auto in botsing op Betonwei

do 29 december 2022 20.20 uur

HARKEMA - Op de Betonwei in Harkema kwamen donderdag aan het begin van de avond een bestelbus en een auto met elkaar in botsing. Het ongeval vond omstreeks 19.30 uur plaats op de beruchte kruising met de Reitsmastrjitte in het dorp.

De bestuurder van de rode bestelbus kwam vanaf Rottevalle terwijl de bestuurder van de zwarte auto afsloeg richting Harkema. Een aanrijding volgde.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Een inzittenden van de bestelbus is door het ambulancepersoneel opgevangen. Hij is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg richting Harkema afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een berger is na het ongeval ter plaatse gekomen om de voertuigen af te voeren.

