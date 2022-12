Klanten Lidl op straat na ontruiming

do 29 december 2022 17.21 uur

SURHUISTERVEEN - De klanten van de supermarkt Lidl in Surhuisterveen stonden even voor 17.00 uur letterlijk op straat terwijl hun gevulde winkelwagentje nog in de winkel stond. Er was in de winkel een koolstofmonoxide alarm afgegaan.

De brandweer werd om 16.45 uur opgeroepen. In de winkel hebben de brandweerlieden een onderzoek ingesteld wat er mogelijk aan de hand kon zijn. Er werd uiteindelijk niets gemeten. In de tussentijd stonden de klanten voor de dichte deur te wachten.

Het alarm is gereset waarna de winkel weer geopend is voor het publiek. Een monteur was al aanrijdend en deze is nog ter plaatse gekomen om het systeem te controleren.

