1550 euro schade aan instrument door luchtbuks-schieter

do 29 december 2022 15.04 uur

BURGUM - Een schadepost van 1550 euro. Dat heeft de 37-jarige muzikant van muziekvereniging Legato overgehouden aan het schietincident in de kerstnacht. Zijn instrument werd beschadigd door de kogel uit een luchtbuks.

De schietpartij vond tijdens de kerstnacht plaats op de Boek in Burgum. Leden van Legato maakte de 'blijde boodschap' bekend met het spelen van kerstliedjes. Een bewoner van de Boek of Tulpebeam werd hier juist niet blij van. Hij/zij schoot vanaf boven gericht naar het groepje muzikanten. De 37-jarige muzikant en zijn Euphonium werden geraakt.

Op Eerste Kerstdag deed het nieuws enorm veel stof opwaaien. Na de publicatie op deze site was het nieuws binnen enkele uren overal bekend. Andere media namen het in de middag over waarna ook alle mensen zonder internet op de hoogte werden gesteld.

Burgemeester toleert dit niet

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel nam dezelfde dag nog contact op het met slachtoffer. Hij liet hem weten dat hij dit gedrag in zijn gemeente niet tolereert. Hij zou ervoor zorgen dat de politie direct aan de slag gaat met een buurtonderzoek. Of dit al gebeurd is, is onbekend. Agenten bellen bij een buurtonderzoek bij alle woningen aan om te vragen of mensen iets gezien hebben of of ze beschikken over camerabeelden.

Aan de hand van de inslag en positie van de muzikanten zijn er maar enkele woningen waar het schot vandaan kon komen. Het gaat om hooguit drie of vier woningen die verdacht zijn. Hoe ver het politie-onderzoek is, wist het slachtoffer donderdag niet te melden. De politie heeft na de aangifte niets meer laten horen.

Grote schade

De schade aan het instrument is zo ontzettend groot omdat het niet mogelijk is om plaatselijk te verzilveren. Het gehele instrument moet dan gedaan worden. De 37-jarige bespeler was er altijd erg zuinig op en had hem al 9 jaar. Hij had hem destijds zelf bij elkaar gespaard. De nieuwprijs van een vergelijkbare Euphonium is tegenwoordig 8600 euro.

Poll: Kan de politie Burgum deze zaak oplossen?

Nee, te complex voor ze 51.7%

Ja, natuurlijk! 48.3%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!