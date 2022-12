Bromfietser gewond bij aanrijding in Dokkum

do 29 december 2022 13.30 uur

DOKKUM - Een bromfietser is donderdag rond het middaguur gewond geraakt in Dokkum. De man reed over het fietspad langs de Rondweg-West en kwam daar in botsing met een automobiliste. Zij verliet op dat moment het Prins-terrein en zag de Vespa-rijder over het hoofd.

Even voor 13.00 uur werden zowel de politie als een ambulance opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij is na een eerste behandeling in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

