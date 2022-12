590 deelnemers bij de Slach om 'e Toer

wo 28 december 2022 19.37 uur

SURHUIZUM - De Surhúster kuiertocht Slach om ’e Toer viel woensdag behoorlijk in het water. Na twee jaar afwezigheid stond de wandeltocht tussen Kerst en Oud & Nieuw weer op het programma.

Vanuit MFC De Delfeart in Surhuizum was er een prachtige route uitgezet, die dit jaar in noordelijke richting voert. Vanuit Surhuizum gaan de drie routes richting Augustinusga, waarbij de twee langste routes het Prinses Margrietkanaal oversteken en de kortste route door de Surhuizumermieden voert.

De wandelroutes voerden grotendeels over verharde wegen, met enkele passages over onverharde paden en door weilanden. Alle drie de routes eindigden weer in De Delfeart.

Ondanks de regen deden toch nog bijna 600 wandelaars mee dit jaar.

