Auto botst op vangrail op Centrale As

wo 28 december 2022 15.24 uur

HURDEGARYP - Een automobilist botste woensdagmiddag door onbekende oorzaak tegen de vangrail op de Centrale As tussen Hurdegaryp en Burgum. Het ongeval vond omstreeks 15.00 uur plaats op de rijbaan richting Drachten.

Omstanders zijn gelijk gestopt en verleenden eerste hulp aan de bestuurder. De politie en de ambulance kwamen daarna ter plaatse. Het slachtoffer is opgevangen in de ambulance en de politie heeft één rijstrook afgezet zodat er veilig gewerkt kon worden.

De provincie Fryslân heeft daarbij later geholpen. Nadat het slachtoffer was behandeld en de weg weer was schoongemaakt, kon de afgezette vrijstrook weer vrijgegeven worden voor het verkeer.

Een berger heeft de auto afgevoerd. De bestuurster hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zij is door de politie meegenomen naar het bureau waar ze later is opgehaald.

