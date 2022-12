Echtpaar Bakker 60 jaar getrouwd

wo 28 december 2022 13.10 uur

GINNUM - Loco-burgemeester Pieter Braaksma bracht dinsdag een bezoek aan de familie Bakker uit Ginnum. Hij kwam de felicitaties overbrengen namens het gemeentebestuur. Het was deze dag precies 60 jaar geleden dat Bavius en Eelkje met elkaar trouwden. Dat was op 27 december 1962.

Bavius en Eelkje zijn beide 88 jaar oud en ze leerden elkaar kennen tijdens een korfbalfeest. Bavius woonde in Ginnum en Eelkje in Wartena. De vonk sloeg over en ze kregen verkering. Na zeven jaar was het tijd om met elkaar te trouwen. Bavius ging aanvankelijk altijd op de motor naar Eelkje toe maar ruilde deze later in voor een Austin mini.

Ze trouwden op een winterse dag in Wartena. Alles was bevroren en ze konden te voet over een dikke ijslaag richting de kerk. Behulpzame buren hadden tegen de gladheid as op het ijs gestrooid. Dit omdat het bruidspaar anders kon uitglijden. De jurk was dan ook zwart aan de onderkant na deze tocht.

Het echtpaar ging wonen op de boerderij in Ginnum. Ze kregen 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Inmiddels is de familie uitgebreid met 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Ze waren actief binnen de dorpsgemeenschap en later verhuisden ze 300 meter verderop. Zo kon Bavius nog dagelijks even meehelpen en kijken op de boerderij. Bavius en Eelkje Bakker wonen nog zelfstandig in redelijke gezondheid aan de Hikkaarderdyk in Ginnum.