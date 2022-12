Voetganger aangereden bij Oosternijkerk

wo 28 december 2022 11.40 uur

EASTERNIJTSJERK - Op de Ald Tun is woensdag een voetganger aangereden. Een automobilist reed rond 8.00 uur vanaf Nes richting Oosternijkerk. De bestuurder zag een voetganger over het hoofd, waarna de wandelaar geraakt werd door de autospiegel en met zijn hoofd op de voorruit kwam. De voetganger raakte door het ongeval gewond.

De bestuurder verklaarde later aan de politie dat hij was afgeleid, waardoor hij op de verkeerde weghelft terecht kwam. De voetganger was wel aanspreekbaar na het ongeval. Toch is hij door de ambulance meegenomen. De automobilist kon zijn weg zelf vervolgen. Een aanrijdingselecteur van de politie is nog ter plaatse gekomen om de situatie te bekijken.

