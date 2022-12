Unieke veiling levert 16.050 euro op voor Stichting Ik ben Wil

wo 28 december 2022 11.35 uur

DOKKUM - Eenmalig veilde Van der Gang Watches in Dokkum één van haar prototype horloges uit de fabriekscollectie. Ze deden dit voor Stichting Ik ben Wil die activiteiten voor mensen met Alzheimer ondersteunt. De veiling leverde 9 unieke biedingen op, met als hoogste bod 16.050 euro.

De koper blijft anoniem. "De link met de gezondheidszorg sprak hem meteen aan in deze actie voor stichting Ik ben Wil", vertelt Nienke Holwerda van Van der Gang Watches. De koper is tevens bekend met het merk. Nienke: "Dat een prototype nu eenmalig geveild werd, was voor hem zo uniek dat hij het hoogste bod van 16.050 euro deed."

Stichting Ik ben Wil bestaat twee jaar. Initiatiefnemer van de stichting is Titus Vogt. "Titus is net als ik ondernemer in Dokkum en onze \'overbuurman’", vertelt Wybe van der Gang. "Ik vind het bijzonder hoe hij de ziekte van zijn moeder heeft weten om te zetten in een stichting die aandacht vraagt voor Alzheimer. Daaraan heb ik graag bijgedragen met deze unieke actie. Omdat de stichting lokaal opereert, weten we dat dit opgebrachte bedrag rechtstreeks ten goede komt aan lokale projecten."

Over het horloge

Het horloge dat werd geveild is een draagbaar prototype uit de Original 20052 serie. De prototypes dienen als studiemodellen voor met name vormgeving en ieder detail op de wijzerplaat. Het is de basis van het proces waarop een nieuw uurwerk is bedacht. De prototypes worden altijd gemaakt in een serie van drie en voor een volgende generatie zorgvuldig bewaard in de fabriekscollectie. De veiling van nummer drie van deze prototypen was eenmalig, om de stichting te ondersteunen.

Dit gebeurt er met het geld

De stichting Ik ben Wil zorgt er met ludieke en vooruitstrevende acties voor dat er aandacht wordt gegenereerd voor deze ziekte. Een recent voorbeeld is het beklimmen van de Kilamanjaro. De opbrengst van het geveilde horloge komt dan ook volledig ten goede aan het opzetten van nieuwe projecten.

Dansen voor Alzheimer is één van de projecten, daarin wordt met Alzheimerpatiënten gedanst. In een VR-project gaat men met beelden terug in de tijd of naar herkenbare plekken. Een vergeet-me-niet fietspad is in aanleg in samenwerking met de stichting en net als afgelopen jaar wordt er een boottocht georganiseerd.