Stuk strand in zee gegleden op Ameland

wo 28 december 2022 11.25 uur

HOLLUM - De gemeente Ameland waarschuwde woensdag voor een strandval bij het Suudwest in Hollum. Een groot stuk strand was in zee gegleden waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

"We zetten het gebied tijdelijk af. Kom niet te dicht bij de rand, want er is altijd een kans dat er een nieuwe strandval plaatsvindt." zo laat de gemeente weten.

De strandopvang werd in september van dit jaar ook al enige tijd door de gemeente afgesloten vanwege inzakkingsgevaar. Het strand bij Hollum is relatief gezien vrij smal.

Om het strand te verbreden zal er in de toekomst gebruik worden gemaakt van zandsuppletie. Er wordt dan extra zand op het strand of op de zeebodem vlak voor de kust gespoten.