Medewerker Aldi gewond bij schermutseling met winkeldief

di 27 december 2022 17.21 uur

DE WESTEREEN - Een medewerker van de Aldi in De Westereen is dinsdag lichtgewond geraakt tijdens een schermutseling met een winkeldief. De man, een 24-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân, had boodschappen gestolen bij een supermarkt aan de Ljurkstrjitte in het dorp. Hij had een kind in een kinderstoeltje op een mand vol boodschappen gezet. Zonder af te rekenen verliet de man de winkel.

Toen winkelmedewerkers de man aanspraken, weigerde hij mee te werken en probeerde hij in een auto te ontkomen. In de schermutseling die ontstond, liep een medewerker licht letsel op. De man onttrok zich aan de aanhouding en rende weg.

Er werd direct een Burgernet bericht verstuurd. Met behulp van omstanders wist de politie rond 14.00 uur de man aan te houden. Hij is voor verder onderzoek ingesloten op het cellencomplex in Leeuwarden.