Vrouw (54) onder invloed botst tegen boom in Gerkesklooster

di 27 december 2022 09.30 uur

GERKESKLOOSTER - Een 54-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen is in de nacht van maandag op dinsdag met haar auto tegen een boom gebotst op de Friese Streek in Gerkesklooster.

De politie en een ambulance werden omstreeks 00.03 uur opgeroepen voor het ongeval. Bij een controle door de agenten bleek de vrouw onder invloed te zijn. Zij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

In het ziekenhuis is er een bloedproef bij haar afgenomen. In de auto zaten ook twee hondjes. Deze zijn tijdelijk opgevangen door de agenten. De hondjes zijn daarna thuisgebracht. De auto raakte beschadigd en is weggesleept door een berger.

