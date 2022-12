Wierum vanaf nu Maaskantje en levensgevaarlijk schietterrein

ma 26 december 2022 10.45 uur

WIERUM - Het was vanmorgen flink schrikken voor de inwoners van Wierum. Zij wonen vanaf nu in Maaskantje. De plaatsnaam op het kombord is aangepast en ook wordt er gewaarschuwd. Het zou namelijk gaan om levensgevaarlijk Rijksschietterrein.

Op een waarschuwingsbord is te lezen dat het om Rijksschietterrein gaat en het er levensgevaarlijk is. Wanneer de rode vlag is gehesen is het dorp verboden terrein. Ook zou het geluidsniveau boven de 80 decibel zijn en is gehoorbescherming verplicht.

Onlangs kwam het dorp in het nieuws vanwege het vele vuurwerk dat er zou worden afgestoken in de laatste maanden van het jaar. Bij het binnenrijden van het dorp worden mensen er nu ook op geattendeerd. Wie het waarschuwingsbord heeft geplaatst en achter deze kerststunt zit is nog niet bekend.

