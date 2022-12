Brandweer blust brandje in kledingcontainer

zo 25 december 2022 21.24 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest op Eerste Kerstdag uitrukken voor een brand in een kledingcontainer aan de Yp in Burgum. De brandweer werd om 20.55 uur opgeroepen voor de brand.

De brand is geblust. Vermoedelijk is de brand ontstaan door vuurwerk. Op 20 december was er ook al een brand gesticht in dezelfde kledingcontainer.

FOTONIEUWS