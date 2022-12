Muziekkorps beschoten met luchtbuks in kerstnacht

zo 25 december 2022 10.10 uur

BURGUM - Muzikanten van Legato in Burgum zijn tijdens de kerstnacht beschoten door iemand met een luchtbuks. Via het instrument ketste de kogel af naar de muzikant zelf. Hij kwam met de schrik vrij en raakte lichtjes verwond.

Er werd vanuit het niets geschoten toen het korps aan de Boek liedjes speelde. De 37-jarige muzikant had geluk dat het kogeltje van de luchtbuks eerst zijn blaasinstrument raakte en pas daarna afketste naar zijn lichaam. Er is inmiddels aangifte bij de politie gedaan.

Laatste noot...

"Het was rond 2.30 uur, het was onze laatste stop en eigenlijk precies bij de laatste noot" aldus het slachtoffer. De politie is dezelfde nacht gelijk ingelicht en agenten zou nog even ter plaatse zijn geweest. Er werd niemand aangehouden. Na het schot was het stil in de straat en niemand had een idee waar het vandaan kwam.

Kersttraditie

Het is al sinds jaar en dag een traditie dat de Burgumer muziekvereniging tijdens de kerstnacht de blijde boodschap in het dorp brengt. Er worden dan na middernacht kerstliedjes gespeeld en de muzikanten doen dat op verschillende plekken in het dorp.

Het is vooralsnog onbekend wie er geschoten heeft.