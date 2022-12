Parkeerterrein aan Stationsstraat weer in oude staat hersteld

vr 23 december 2022 12.03 uur

BUITENPOST - Bewoners van de Stationsstraat in Buitenpost kunnen vanaf deze vrijdag weer gebruik maken van het parkeerterrein aan de Voorstraat 39. De eigenaar van de grond wilde het terrein aan de openbaarheid onttrekken om er weer zelf de beschikking over te krijgen. Als dat was gebeurd dan zou niemand er meer kunnen parkeren zonder vooraf toestemming.

De gemeente Achtkarspelen was aanvankelijk bereid om de eigenaar een gedeelte van de grond te gunnen maar een 'buurtactie' heeft dit voorkomen. De gehele gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem tegen het plan om het terrein te 'onttrekken aan de openbaarheid'.

"De buurt is de gemeenteraad dankbaar en is blij met het luisterend oor dat zij heeft gevonden bij de gemeentelijke autoriteiten. Dankbaar is de buurt ook voor de snelle handhavingsactie van de burgemeester die zich daar persoonlijk voor verantwoordelijk had gesteld tegenover de gemeenteraad." zo laat een buurtbewoner deze site weten.

Nauwelijks vier weken waren er nodig om alles voor elkaar te krijgen. Dit terwijl de parkeerplaats al bijna twee jaar niet of nauwelijks toegankelijk was door de acties van de eigenaar.