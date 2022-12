600 medewerkers van Probo zoeken eigen kerstpakket uit

vr 23 december 2022 11.40 uur

DOKKUM - Een kerstpakket maken waar iedereen blij van wordt. Voor Probo in Dokkum is dat een flinke uitdaging met ruim 600 man personeel. De medewerkers van het printproductiebedrijf mochten daarom hun eigen kerstpakket samenstellen met producten van lokale ondernemers.

De kantine van Probo was daarom afgelopen week voor twee dagen omgetoverd tot kerstparadijs. Maar liefst dertien lokale ondernemers stonden op de kerstmarkt met prachtige kerstcadeaus en

waardebonnen: Boekhandel van der Velde, Miss Vino, de Wereldwinkel, Verrassend Mooi,

StudiovdMeulen, Etos, Studio Pure, Brouwerij Dockum, 1622, Mikaza, van der Gang, Nynstyles en

Bakkerij van der Bijl. Partners en kinderen waren ook van harte welkom.

Marketing manager Femke Dijkstra: "Met ruim 600 medewerkers is het best een uitdaging om een kerstpakket te vinden waar iedereen blij van wordt. De kerstmarkt bleek een perfecte oplossing. Bovendien betrekken we graag lokale ondernemers bij de dingen die we doen. We zagen alleen maar blije gezichten, voor ons was deze kerstmarkt zeker geslaagd!"

