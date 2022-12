Hummel Wonen stopt, deel van de inboedel geveild

vr 23 december 2022 11.00 uur

HAULERWIJK - Hummel Wonen in Haulerwijk stopt ermee. "Na 40 jaar vinden ik en mijn zwager het mooi geweest, van opvolging door een van de kinderen was bij ons helaas geen sprake" zegt Jan van Dalen. De daadwerkelijke beëindiging kwam eerder dan gedacht omdat er nu een unieke kans ontstond om het terrein te verkopen aan de gemeente.

De eigenaren van Hummel, Jan van Dalen (63) en Jan Hendrik Hummel (60) hebben beiden een leeftijd bereikt waarop ze nadachten over stoppen op termijn.

De gemeente bracht de keuze in een stroomversnelling. "Nadat het pand van Hummel Keukens zo'n 7 jaar geleden door een brand werd getroffen, moest het worden gesloopt. Het plan was om er een nieuw pand te bouwen maar dit stuitte links en rechts op bezwaren waardoor de bouw nooit te stand is gekomen."

"We hebben nog gekeken of het mogelijk was om verder te gaan met het huidige pand maar daarvoor was een verduurzaming van het pand noodzakelijk. Helaas bleek ook dit geen haalbare kaart dus hebben we besloten om definitief te stoppen en ruimte te maken voor woningbouw", aldus Jan van Dalen.

"Inmiddels ligt er een mooi plan voor 58 duurzame woningen variërend van sociale huurwoningen en appartementen tot vrije kavels." Beide heren zullen de komende jaren nog wel betrokken blijven bij de gebiedsontwikkeling, ook hebben ze voor het komende jaar nog orders staan dus van stilzitten is zeker nog geen sprake (voor zover dit überhaupt van toepassing is na de sluiting).

Afscheid in maart

Vanaf 1 maart 2023 zal Hummel in Haulerwijk officieel afscheid nemen van het personeel en in de zomer van 2023 staat de sloop van het bestaande pand gepland. Om het pand al zoveel mogelijk leeg te maken heeft Hummel besloten om een deel van de voorraad te verkopen via Onlineveilingmeester.nl.

480 kavels

Op de veiling worden ruim 480 kavels aangeboden van de afdeling wonen. Mensen die dus op zoek zijn naar een compleet nieuwe inrichting, zijn op deze veiling aan het goede adres. De veiling is al van start gegaan en de kavels sluiten op woensdagavond 4 januari.