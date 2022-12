Drie gebouwen worden 'één': Aldi Burgum breidt uit

vr 23 december 2022 10.00 uur

BURGUM - Supermarkt Aldi in Burgum gaat in 2023 flink uitbreiden. De supermarkt betrekt in het nieuwe jaar het gedeelte tussen de huidige drie gebouwen tussen de Markt, Iikmounewei en Ds. Talmasingel. Het is nu nog mogelijk om tussen de gebouwen door te lopen. De ingang van de Aldi is daar ook.

De Aldi gaat qua winkeloppervlakte misschien wel verdubbelen. "De winkel zal circa 375 m2 groter worden, het magazijn 200 m2. Verder zal de winkel worden ingericht volgens ons meest recente winkelconcept, ANIKo 2.0." zo laat Dieuwertje de Jong aan WâldNet weten.

Akkoord VvE

Om alles voor elkaar te krijgen moest de Aldi wel een deal sluiten met de Vereniging van Eigenaren van de Merkestins. Dit betreft alle bewoners van de 32 appartementen en enkele bedrijven. Deze week werd de knoop doorgehakt tijdens meerdere vergaderingen.

"Wy binne der mei grutte iensgezindheid utkaam" zo laat Henk Kloosterman, voorzitter van de VvE, weten. Iedereen stemde voor. "It is ek in hiel grutte upgrade fan de gebouwen sels." Nu de leden allemaal akkoord zijn, kan het bestuur van de VvE samen met de Aldi de puntjes op de i zetten voor de definitieve overeenkomst.

Entree Aldi aan de Markt

Het is de bedoeling dat de entree van de Aldi helemaal naar voren wordt getrokken op de lijn van de eerste twee gebouwen aan de Markt. Het gedeelte tussen de drie bestaande gebouwen wordt daarbij helemaal vol gebouwd. Architect Doornbos zorgde ervoor dat in het nieuwe ontwerp de drie gebouwen afzonderlijk zichtbaar blijven.

Entree

Niet alleen de entree van de Aldi komt helemaal aan de voorzijde. Ook de entree van de twee voorste gebouwen krijgt een plekje aan de voorkant. Dat zit nu nog in de 'stegen' tussen de drie gebouwen. Er worden in beide gebouwen gangen gerealiseerd van voor naar achteren waar de huidige trappen en liften zich bevinden.

De Aldi krijgt ook de beschikking over een gedeelte van de voormalige apotheek. Zo komen de winkelwagens daar inpandig te staan. Kloosterman is enthousiast over het nieuwe plan. "It wurdt in prachtich oansicht".

Tijdelijke supermarkt

Supermarkt Aldi verwacht dat in april 2023 wordt gestart met de verbouwing. De supermarkt is tijdens de verbouwing gesloten. Tijdens deze verbouwing zal de Aldi een tijdelijke supermarkt krijgen - naar verluid - in een loods van Tiltrans aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De Aldi wilde deze week nog niet bevestigen en zal dat in 2023 bekendmaken.