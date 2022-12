Westereender (23) in Denemarken opgepakt voor terroriseren politie

vr 23 december 2022 09.39 uur

DE WESTEREEN - Een 23-jarige man uit De Westereen is door de politie opgepakt voor oplichting en het systematisch belemmeren van de communicatie van de politie. Dat meldt de Telegraaf.

De verdachte werd in maart van dit jaar in hoger beroep nog veroordeeld tot 36 maanden celstraf bij het gerechtshof in Leeuwarden. Hij verdween daarna uit het oog van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft nu om uitlevering van hem gevraagd.

Met politie en justitie zou de jongeman een 'bizar kat-en-muisspel' hebben gespeeld. Hij is specialist in communicatie hij belemmerde volgens de Telegraaf telefoonlijnen van hulpverleners door deze op technische wijze te bestoken met telefoontjes.

Politie zocht hem al langer

De politie was al langere tijd naar de jongeman op zoek. Eerder werd hij getraceerd in een Duits hotel. Toen agenten daar een binnenstap deden, was hij alweer gevlucht en met de noorderzon verdwenen. De Westereender stond internationaal gesignaleerd via FastNL (Fugitive Active Search Team).

De verdachte heeft een verleden met Denemarken. Voor zover bekend werd hij in 2019 daar voor het eerst aangehouden voor het plegen van spooktelefoontjes. Ook lichtte hij eerder al meerdere mensen op, waaronder zijn eigen oma.

Jeugddetentie

Uit de WâldNet archieven blijkt dat de jongen in 2016 al eens door de rechtbank werd veroordeeld tot 171 dagen jeugddetentie, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij was toen 16 jaar oud.

Duur 0900 nummer

Hij 'verdiende' destijds ongeveer anderhalf jaar lang geld door zich voor te doen als een incassobureau. Hij verstuurde mails waarin hij zijn slachtoffers wijsmaakte dat ze geld verschuldigd waren.

Degenen die het daar niet mee eens waren, konden een 0900-nummer bellen. Als ze dat deden, dan werden de bellers een hele tijd in de wacht gezet. Ondertussen liep de meter door: het nummer kostte een euro per minuut.

Oma opgelicht

Ook haalde hij ruim 21.000 euro van de rekening van zijn oma. De jongen had de pas en de pincode. Doordat er geen geld meer op de rekening stond, kon de oude vrouw de huur niet meer betalen. De jongen gebruikte het geld om te gokken, hij was destijds gokverslaafd.