Start vrijwillige taxidienst in Dokkum en Dantumadiel

vr 23 december 2022 09.30 uur

DOKKUM - Stichting Welzijn Het Bolwerk start in 2023 met een vrijwillige taxidienst in Dokkum en de gemeente Dantumadiel. Ouderen en mensen met een beperking kunnen gebruik maken van de taxi die gereden wordt door een vrijwilliger. Het gaat om ritten van maximaal 10 kilometer.

Met een pilot willen de twee gemeenten gaan kijken of het haalbaar is. De passagiers moeten zelf nog wel een stukje kunnen lopen maar ze hebben geen eigen vervoer om bijv. te reizen naar begeleid wonen, de muziekschool, het zwembad of het centrum van Dokkum of Dokwurk.

Mocht er veel gebruik gemaakt worden van de dienst, dan is uitbreiding naar de rest van de gemeente Noardeast-Fryslân of Dantumadiel een optie.

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Voor het vervoer in en om het eigen stad of dorp (tussen 1 en 10 kilometer) gaan inwoners uit eigen stad of dorp als vrijwillig chauffeur aan de slag. Om kwetsbare inwoners deel te laten nemen aan de samenleving is het inzetten van vrijwillige chauffeurs mogelijk de beste laagdrempelige en vertrouwde manier. Inwoners leren door gebruik te maken van de vervoersdienst dorpsgenoten kennen en breiden zo hun eigen netwerk uit. Op die manier wordt stapje voor stapje de zelfredzaamheid vergroot.

Goed alternatief voor Wmo-vervoer

Voor een bepaalde groep inwoners, bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen, is dit een goed alternatief voor het Wmo-vervoer. Een gedeelte van de inwoners kan kiezen voor vervoer door de naaste omgeving, het openbaar vervoer of vrijwillige vervoersdienst. Inwoners die een Wmo-taxipas hebben, kunnen deze gebruiken voor reizen van meer dan tien kilometer.

Wie een rit wil boeken kan bellen met Stichting Welzijn Het Bolwerk: 0519 - 292223. Dat moet minstens 24 uur van tevoren. De kosten bedragen € 1,- instaptarief en € 0,33 per kilometer, gerekend vanaf het huisadres van de vrijwillige chauffeur. Er wordt maandag t/m vrijdag gereden tussen 9.00 en 17.00 uur.