Brandweer Kollum assisteert Drentse collega’s bij koeien in put

do 22 december 2022 21.16 uur

KOLLUM - Het gebeurt niet vaak dat de Kollumer brandweer wordt opgeroepen voor een incident in Drenthe. Donderdag om 14.21 uur werd het mestteam van Kollum samen met de brandweer van Roden opgeroepen voor een dier in de put.

Bij een boerderij aan de Westeinde in Leutingewolde bleken drie koeien in een put te zitten. De Kollumer brandweer beschikt over een gespecialiseerd gierpakken team dat het specialisme heeft om dieren/vee die zich in dit soort situaties bevinden te bevrijden.

De brandweer van Roden had in afwachting van brandweer Kollum al de nodige voorbereidingen getroffen. Met behulp van een verreiker en hijsbanden zijn drie koeien uit hun benarde positie bevrijd. De koeien maken het goed en raakten niet gewond.

FOTONIEUWS