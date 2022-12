Krystkuier in Veenklooster wederom groot succes

do 22 december 2022 21.13 uur

FEANKLEASTER - Ruim 2000 mensen liepen op dinsdag en woensdag de Krystkuier in Veenklooster. De tocht die vertelt over de geboorte van Jezus was ook dit jaar compleet uitverkocht. Het eeuwenoude kerstverhaal werd in woord en beeld in het toen en het nu gebracht aan de mensen.

Onderweg waren er verschillende acts te zien die de reizigers door het Kerstverhaal leidden in een setting toen/nu. De tocht was ongeveer 5 km en voerde door het brinkdorp, de landerijen en het bos. Iedere 10 min. startte een groep van 60 wandelaars. Zangeres Pearl Jozefzn en acteur Jan Willem Hofma verleenden hun medewerking in zang en act.

Koning Herodes zat op de troon voor Fogelsanghstate omgeven door 10 Friese paarden met ruiters, hij gaf ook zijn visie op de zaak geven. De Wijzen bestonden dit jaar uit 3 'Oude' Wijzen en 3 'Nieuwe' Wijzen, laatstgenoemden zijn 3 vrouwen, in het spel gepromoveerd sterrenkundigen. De act bij de Wijzen werd verzorgd door Jan Willem Hofma.

Eens in de vier jaar vindt de Krystkuier in Veenklooster plaats.

