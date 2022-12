Werkstraf en alcoholverbod voor man die zich in auto zat af te trekken

do 22 december 2022 16.35 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige schennispleger uit Oosterwolde die zich in het zicht van drie vrouwen en een twaalfjarig meisje in zijn auto aftrok, is door de rechtbank veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van 80 uur.

Tegen een lantaarnpaal gebotst

In juli vorig jaar trok de Oosterwoldenaar zichzelf af terwijl hij in zijn auto naast de fietsende slachtoffers reed. De rit eindigde abrupt op een rotonde in de Venekoterweg bij Oosterwolde, waar de verdachte tegen een lantaarnpaal was gebotst. De man was zwaar onder invloed.

Zes keer teveel gedronken

Op het politiebureau blies hij maar liefst 1275 ug/l, bij zes keer meer dan de in het verkeer toegestane hoeveelheid. Twee weken geleden op de zitting zei de man dat hij nadien gestopt is met drinken. Hij had Beerenburg en whisky gedronken. De reclassering beschouwde het alcoholgebruik als een risicofactor.

Stoornis in impulsbeheersing

De rechtbank legde een alcoholverbod op, in combinatie met reclasseringstoezicht. De man moet verplicht meewerken aan alcoholcontroles. Hij zou kampen met een stoornis in de impulsbeheersing. Hij kon zich naderhand niet herinneren dat hij in de auto zat te masturberen.