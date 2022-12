Waar moet je op letten bij de aanschaf van een beveiligingscamera?

do 22 december 2022 16.30 uur

LEEUWARDEN - Je ziet ze steeds meer, niet alleen bij bedrijven en organisaties, maar ook gewoon bij particulieren aan huis: een beveiligingscamera. Waar het eigenlijk heel verdrietig is dat het überhaupt nodig is, geeft het toch een stukje rust en controle om te weten wat er om jouw bedrijfsgebouw of woning gebeurt. Bij Sitcon begrijpen ze dat wel, en daarom denken zij graag met je mee op het gebied van het beveiligen van je bedrijf of woning. Maar waar moet je nu op letten bij de aanschaf van een beveiligingscamera?

Welke camera past bij jou?

Alarmsystemen, beveiligingscamera’s, spy camera’s, GPS trackers: je kunt er niet meer omheen. Maar welke camera past bij jou en gaat ervoor zorgen dat jij je veilig voelt op je werk of thuis? Een draadloze camera heeft als voordeel dat deze gemakkelijk te installeren is, zonder moeilijke bedrading en snoeren. Dit scheelt een hoop werk, maar ook een hoop geld. De draadloze camera maakt gebruik van een draadloos netwerk. Door de camera te verbinden aan één of meerdere schermen, kun je nauwlettend in de gaten houden wat er allemaal gebeurt in de nabije omgeving van het gebouw of de woning.

Draadloze beveiligingscamera

Sitcon heeft een ruim assortiment aan draadloze beveiligingscamera’s. Zo kun je kiezen voor een draadloze beveiligingscamera bestaande uit één camera en een scherm, maar het koppelen van een scherm aan meerdere camera’s op meerdere plekken rondom je bedrijf of woning behoort ook tot de mogelijkheden. Alle camera’s hebben een moderne uitstraling en beschikken over tal van opties: nachtzicht, Full HD-resolutie, je kunt het zo gek niet bedenken of de technologische foefjes zitten erop.

Camera aan huis? Waarschuw je omgeving!

Een klein detail dat vaak vergeten wordt: volgens de wet is het ophangen van een (beveiligings)camera aan je woning niet verboden. Daar hangt wel een tweetal voorwaarden aan. Je moet namelijk rekening houden met de privacy van buren (geen tuin of oprit van de buren filmen). Ook moet je aan de omgeving duidelijk maken dat er een camera hangt die beelden opneemt. Wanneer je andere mensen filmt zonder ze hiervan op de hoogte te brengen, ben je namelijk strafbaar. Hang je dus een camera op aan huis? Hang er ook een bordje bij waarop vermeld staat dat je filmt. Een bijkomend voordeel: dit schrikt mensen die met verkeerde bedoelingen bij je huis staan hoogstwaarschijnlijk al af. Win-win!