Vrouw (81) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

do 22 december 2022 16.15 uur

GARYP - Op een terrein aan de Sigerswâld bij Garyp is donderdagmiddag een 81-jarige vrouw uit dezelfde plaats zwaargewond geraakt. Een vrachtwagen reed achteruit, maar zag daarbij de vrouw over het hoofd. Mogelijk is de vrachtwagen over de benen van het slachtoffer gereden.

De traumahelikopter bracht het mobiel medisch team ter plaatse voor assistentie. Behalve twee ambulances kwam er een zestal politie eenheden ter plaatse. De vrouw is onder politiebegeleiding met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

