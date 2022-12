OBS de Mienskip zamelde geld in voor voedselbank

do 22 december 2022 16.08 uur

BUITENPOST - De leerlingen van obs de Mienskip in Buitenpost zijn deze maand druk bezig geweest met het inzamelen van geld voor de voedselbank. Donderdag mochten ze een cheque overhandigen.

Het is inmiddels al bijna een traditie geworden dat de basisschool met een kraampje op de kerstmarkt te vinden is in Buitenpost. Ook dit jaar hebben de leerlingen allerlei zelfgemaakte kerstknutsels op de kerstmarkt verkocht. De kerstmarkt was een groot succes, want het kraampje met kerstknutsels was zo goed als uitverkocht.

De leerlingenraad - bestaande uit Nore (gr 5), Bente (gr 6), Thom (gr 7) en Eke (gr 8) - besloot om het volledige geldbedrag naar de Voedselbank te brengen. "In de huidige tijd, met de hoge energieprijzen en de prijsstijgingen, horen we dat steeds meer mensen gebruik moeten maken van de Voedselbank. Daarom willen we het geldbedrag doneren aan de Voedselbank", aldus de leerlingenraad.

Donderdag mocht de leerlingenraad een bezoek brengen aan de Voedselbank in Surhuisterveen en een kijkje achter de schermen nemen. De leerlingen waren zichtbaar onder de indruk dat zoveel mensen hier gebruik van maken. Het was een drukke dag voor de vrijwilligers van de Voedselbank, want de pakketten werden donderdag klaargemaakt en uitgedeeld.

De leerlingenraad heeft de cheque t.w.v. 553,20 euro overhandigd. De Voedselbank kan het geld goed gebruiken, want er is volgens de voorzitter een enorme toename van mensen die gebruik maken van de hulp van de Voedselbank.