DHL-bezorger botst op geparkeerde auto in Eastermar

do 22 december 2022 11.27 uur

EASTERMAR - Op de Skulenboargerwei in Eastermar is donderdagochtend een pakketbezorger van DHL tegen een geparkeerde auto gebotst. De bestuurster van de auto was een blokje aan het wandelen met haar hondje. Bij terugkomst zag ze haar auto in puin.

De politie en een ambulance werden om 11.05 uur opgeroepen. De chauffeur van DHL is onderzocht in de ambulance. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht en beide voertuigen zijn weggesleept door een berger.

