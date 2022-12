Schade aan brug is beperkt gebleven: weer open voor alle verkeer

wo 21 december 2022 12.36 uur

STROOBOS - De schade aan de brug van Stroobos is beperkt gebleven nadat deze door een binnenvaartschip werd aangevaren. Rijkswaterstaat liet woensdag rond het middaguur weten dat de brug weer gebruikt kan worden voor alle verkeer.

Er is een uitgebreide inspectie uitgevoerd om te kijken of de brug beschadigd is. "Er is geen aanleiding meer om de brug lang gestremd te houden voor het wegverkeer. Het wegverkeer kan weer veilig gebruik maken van de brug." aldus Rijkswaterstaat. Eerder was de brug al opengezet voor de scheepvaart.