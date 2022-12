Bestuurster weigert bloedonderzoek na positieve drugstest

wo 21 december 2022 11.22 uur

GARYP - Een 28-jarige automobiliste uit Leeuwarden moest dinsdagmiddag een speekseltest doen. Nadat deze positief was weigerde ze verdere medewerking. Normaal volgt een bloedproef waaruit op te maken is hoeveel van een bepaalde stof in het bloed zit. Hierop heeft de politie proces-verbaal opgemaakt en is haar rijbewijs ingevorderd.

De vrouw reed op de Wâldwei ter hoogte van Garyp toen ze staande werd gehouden. In het verleden had deze vrouw vaker gereden onder invloed van drugs, reden genoeg voor de agenten om haar wederom te controleren. De vrouw vertoonde uiterlijke kenmerken van drugsgebruik, daarom volgde een speekseltest. Deze bleek positief, waarna de bestuurster verdere medewerking weigerde.