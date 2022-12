Schipper (23) zag vermoedelijk brug Stroobos over het hoofd

wo 21 december 2022 10.30 uur

STROOBOS - De 23-jarige schipper uit Duitsland zag vermoedelijk de brug bij Stroobos over het hoofd. Het schip is beladen en was onderweg naar Rotterdam. Dinsdagavond voer het 95 meter lange Duitse vrachtschip Orca tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal. De stuurhut belandde in het water. De Landelijke Eenheid van de politie is direct een onderzoek gestart.

Brug over hoofd gezien

Woordvoerder Thijs Damstra van de politie laat WâldNet weten dat de schipper de brug vermoedelijk over het hoofd heeft gezien. Mogelijk speelde de mist hierin ook een rol. De brug zat dicht tijdens de aanvaring. Alle betrokken kwamen uiteindelijk met de schrik vrij.

Alcoholtest

Bij de schipper is een blaastest afgenomen, maar hij bleek niet onder invloed. Omdat ook de brugwachter betrokken is bij dit ongeval (voor het bedienen van de brug) is ook bij hem een alcoholtest gedaan. De brugwachter had ook niet gedronken.

Brug ontzet

De brug werd woensdag verder geïnspecteerd. Hij werd opengezet voor de scheepvaart. Onder andere het droneteam van Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om de situatie te bekijken. Na inspectie bleek het voor het wegverkeer veilig om gebruik te maken van de brug. Hierop werd de stremming opgeheven.

