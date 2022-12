Tytsjerksteradiel blundert met aanpassing bestemmingsplan

di 20 december 2022 21.46 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een blunder gemaakt bij het vaststellen van een aanpassing van een bestemmingsplan. De gemeente wilde hiermee de vestiging van landbouwmechanisatiebedrijf Van Zwol aan de Witveensterweg 14 te Eastermar mogelijk maken.

Het bestaande bedrijf kan op de huidige locatie niet worden voortgezet omdat het bedrijf op geringe afstand van enkele woningen staat. Daarom besloot de gemeente het bestemmingsplan te veranderen en de gemeenteraad ging daarmee in november 2022 unaniem akkoord.

De gemeente is deze week door de provincie Fryslân teruggefloten. Het bestemmingsplan wordt nu gedeeltelijk buiten werking gesteld. De provincie had al een zienswijze ingediend maar Tytsjerksteradiel sloeg deze reactie in de wind en stelde het aangepaste bestemmingsplan alsnog vast.

Gedeputeerde Avine Fokkens liet dinsdag weten dat het bestemmingsplan in strijd is met de verordening Romte van de provincie Fryslân. In het bestemmingsplan was het bijvoorbeeld mogelijk om over de gehele 6000 vierkante meter een uitbreiding te vestigen.