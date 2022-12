Automobilisten tijden in de file op N381 door gekantelde aanhanger

di 20 december 2022 21.05 uur

DONKERBROEK - Automobilisten hebben dinsdagavond tijden in de file gestaan op de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Dit was het gevolg van een gekantelde aanhanger achter een bestelbusje. Er moesten twee bergingstrucks aan te pas komen om de aanhanger uiteindelijk weer rechtop te krijgen.

Met enige moeite is de aanhanger eerst verplaatst naar de zijkant van de weg. Het verkeer dat in de file stond kon zo het ongeval passeren. Vervolgens is de weg dichtgezet en kon de bergingsklus beginnen. In de aanhanger zat namelijk een profileermachine die vakkundig verwijderd moest worden.

Na een dik twee uur durende klus kon de weg eindelijk weer worden vrijgegeven. De machine is overgeladen in het bestelbusje. De aanhanger is meegenomen door een berger. Hoe het eenzijdige ongeval kon gebeuren is niet bekend.

