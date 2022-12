Hallumer onder invloed racet zonder rijbewijs door Leeuwarden

ma 19 december 2022 15.30 uur

LEEUWARDEN - In een poging om aan de politie te ontkomen scheurde een 37-jarige Hallumer eind oktober vorig jaar op zijn motor door het centrum van Leeuwarden. De man had geen rijbewijs en hij had gedronken en geblowd. Maandag kreeg hij van de politierechter een werkstraf en een forse rijontzegging.

"Dollemansrit door de binnenstad"

"Een dollemansrit door de binnenstad van Leeuwarden", zo typeerde de officier van justitie de achtervolging waarbij de Hallumer een hele reeks verkeersregels aan zijn laars lapte. De man had 100 gereden binnen de bebouwde kom, hij had een rotonde verkeerd om genomen, hij was tegen het verkeer in gereden, hij had andere weggebruikers rechts ingehaald en hij was door rood gereden.

Verdachte: schrok van politiesirene

En dat alles om de politie voor te blijven. De politie wilde de motorrijder voor de Blokhuispoort staande houden omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De Hallumer ging er als een haas vandoor. Volgens hem was hij plotsklaps weggereden omdat hij schrok van de politiesirene. Vervolgens was hij doorgereden, soms met hoge snelheden.

Geblowd en bier gedronken

"U bent als een gek door Leeuwarden gereden", stelde de politierechter vast. Uiteindelijk was de bestuurder toch maar gestopt. De rechter: "Toen was het al te laat". De Hallumer had geblowd en hij had bier gedronken. Op de zitting toonde hij zich schuldbewust. "Het is gewoon allemaal mijn eigen schuld geweest", zei de man. De schade aan een auto waarvan hij de spiegel kapot heeft gereden, heeft hij inmiddels vergoed.

"Mijn excuses voor alles"

Hij was zo van zichzelf geschrokken dat hij met de alcohol is gestopt. Het blowen heeft hij drastisch geminderd. Toch zou de reclassering graag zien dat hij zich laat behandelen. Daar staat de Hallumer wel voor open. De rechter veroordeelde de man, conform de eis van de officier, tot een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken en een rijontzegging van 14 maanden.

Motor niet terug

De Hallumer moet zich melden bij de reclassering, hij moet zich laten behandelen en hij moet meewerken aan controles op het gebruik van alcohol en drugs. De motor was in beslag genomen. De Hallumer krijgt het rijwiel niet terug. In zijn laatste woord verontschuldigde hij zich nog maar een keer: "Mijn excuses voor alles".