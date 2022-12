Twijzeler (48) met pups wilde sex met buurmeisje (12)

ma 19 december 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige man uit Twijzel probeerde vorig jaar zijn twaalfjarige buurmeisje te verleiden tot sex. Politierechter Marja Noorman legde de man maandag een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Het buurmeisje kwam al regelmatig bij de buurman langs omdat hij thuis jonge pups had. In de periode van mei 2021 tot en met november 2021 bouwde hij vertrouwen op en appte hij haar veelvuldig. Met seksueel getinte berichten stuurde hij aan op een ontmoeting om sex te hebben. Ook bood hij hiervoor geld aan.

Sexy turnpakje

Zo vroeg hij het kind of ze al aan de pil was. "wel handig om te weten, kan ik er rekening mee houden toch?" zo had hij haar geschreven. Ook wilde hij het meisje in haar turnpakje zien. "Zal je vast erg sexy staan, met je prachtige figuurtje, zonder ziet er vast spetterend uit...."

Terwijl de appjes 'de straat over vlogen', kwam het meisje al bij de buurman - die nota bene zelf vader is - over de vloer vanwege zijn pups. Op een zeker moment had ze ook een baantje gekregen om het huis schoon te maken. In oktober sloegen de gesprekken om. Hij wilde haar dingen leren en hij sprak van zijn 'stiekeme meisje'. Ze konden samen wel wat 'oefenen en friemelen'.

Onder invloed

"Wat vindt u ervan?" vroeg rechter Noorman. "Dat kan niet..." antwoordde hij. "Ik heb mezelf aan paar keer voor de kop geslagen." Noorman vroeg of dat toen was. "Nee, achteraf...." Hij zou meestal 'aardig' onder invloed zijn geweest van cocaïne. "Als ik mijn hoofd er bij had gehad, had ik het nooit verstuurd...." Het leren van dingen had volgens hem te maken met het opruimen van de bende in zijn achtertuin.

Op tijd ontdekt

Officier van Justitie Esther van Slooten kon er niet bij dat de man constant doorging met zijn gedrag. Hij las de berichten later - als hij nuchter was - terug "en toch kiest u ervoor om haar op die manier op te blijven zoeken..." Het contact kwam tot een einde toen de moeder van het slachtoffer de appjes onder ogen kreeg.

'Dit is grooming'

Het was voor Van Slooten het klassieke verhaal van 'grooming'. Nadat de verdachte eerst vroeg wat zij leuk aan hem vond, stuurde hij haar een bericht dat ze geen kind meer was. "Dat vind ik wel...." had ze geantwoord. De Twijzeler ging daarna telkens een grens over. "Dit is groomig, het begint onschuldig, er wordt vertrouwen opgebouwd en daarna volgt verleiding tot uiteindelijk seksueel misbruik."

Eis: 6 maand celstraf

"Het is geen moment geweest, het was het structureel aansturen op een ontmoeting. Dat het zover niet is gekomen, lag niet aan de verdachte maar dat lag aan het feit dat de gesprekken ontdekt zijn." Van Slooten eiste een celstraf van 6 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook eiste ze een contactverbod en bijzondere voorwaarden zoals de Reclassering had geadviseerd. De man heeft een probleem met middelengebruik.

'Gefaar is net yn 'e stêd'

De moeder van het slachtoffer deed in het Fries haar slachtofferverklaring. Het was voor rechter Noorman een kleine verrassing. "Dan versta ik het helaas niet..." Er zou later een vertaling haar kant op komen.

"It begûn mei lytse hûntsjes. De buorman is gjin fremde en op ien of oare manier ûntstie der in blinde flek." Het houdt de moeder nog elke dag bezig. "De bern doar ik net mear allinich thús te litten, it gefaar is net yn de grutte stêd mar wennet gewoan tsjinoer ús."

"Wat is der bard wer't ik gjin sicht op hie? Se is by him thús west, wat is dêr allegear bard?" De moeder hoopte ook dat de rechter een contactverbod zou opleggen.

Alcohollucht

De verdachte vertelde rechter Noorman dat hij inmiddels geen contact meer heeft. "Ik laat hun verder met rust" was zijn antwoord. Ook zou hij geen alcohol meer gebruiken. De rechter vermoedde wat anders, in de rechtszaal was voor iedereen een alcohollucht te ruiken. "Heeft u gedronken voordat u hier naar toe kwam?" De Twijzeler zei: "Nee, natuurlijk niet!" Dat ging er bij Noorman niet in: "Ik dacht dat ik iets rook..."

Geen uitvoeringshandeling

Advocate Jessica Versluis zag in dat er overduidelijk sexueel getinte berichten waren verstuurd maar voor 'grooming' moet er ook een afspraak volgen. De sexueel getinte berichten zouden daar los van staan. "Het gaat constant over het schoonmaken van de woning of om de pups. Er is wat mij betreft geen afspraak gemaakt om tot een ontmoeting te komen voor ontuchtige handelingen." aldus Versluis. "Het blijft eigenlijk alleen maar bij het versturen van seksueel getinte berichten en dat is op dit moment nog niet strafbaar."

Politierechter Noorman dacht daar anders over. "De vraag is of dit grooming is. Ik vind dat dit wel het geval is." Volgens Noorman is er wel sprake van een oogmerk. "Ik leid het af uit de duur van de berichten, de toon daarvan en de inhoud." Het maken van de afspraak lag wat complexer. "Omdat zij al bij u thuis kwam, was de plaats al bekend." Het gesprek over de pil, het aanbieden van geld en het turnpakje was allemaal op één ding gericht. "Dit is een heel ernstig feit dat dit gebeurd is. Dat u dat gedaan heeft onder invloed van cocaïne, dat is geen enkel excuus."

Uitspraak

De man krijgt een taakstraf van 160 uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Er worden verder geen bijzondere voorwaarden opgelegd omdat de verdachte niet gemotiveerd was om daar aan te gaan voldoen. Ook het contactverbod werd niet opgelegd omdat er nu al geen contact meer is en omdat de twee bij elkaar in de straat wonen.