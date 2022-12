Echtpaar De Poel-Lindeboom uit Gerkesklooster 60 jaar getrouwd

ma 19 december 2022 07.10 uur

GERKESKLOOSTER - Het is maandag precies 60 jaar geleden dat Appie de Poel (18-10-1937) uit Stroobos en Froukje Lindeboom (31-07-1940) uit Opende elkaar het jawoord gaven. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteert het paar namens de gemeente met hun bijzondere jubileum.

Op een zondagmiddag in 1959 ging de heer De Poel samen met een vriend een blokje om in de auto. Ze zagen twee jonge dames staan en raakten met hen aan de praat. Eén van de meisjes was Froukje Lindeboom. De vonk sloeg over het jonge paar kreeg verkering. Ruim drie jaar later trouwden ze en kregen een eigen plekje in Gerkesklooster. Later bouwde de heer De Poel een woning elders in Gerkesklooster, waar het echtpaar nog altijd woont. Het echtpaar kreeg drie kinderen, een dochter en twee zoons. Inmiddels is de familie uitgebreid met vier kleinkinderen en zelfs vijf achterkleinkinderen.



De heer de Poel werkte na zijn diensttijd onder andere bij een loonbedrijf. Ook was hij internationaal chauffeur. Kort na zijn huwelijk ging hij aan de slag als timmerman bij Ballast Nedam in Groningen. Daar werd hij later uitvoerder en projectleider.

Mevrouw de Poel werkte voor haar trouwen jarenlang als huishoudelijke hulp. Zoals gebruikelijk was in die tijd, stopte mevrouw daarmee toen ze trouwde. Na de komst van de kinderen zorgde zij thuis voor de huishouding.



De Poel was een echte schaatsliefhebber. Op 18-jarige leeftijd schaatste hij de Elfstedentocht. Meneer is jarenlang vrijwilliger geweest bij de kerk en was penningmeester van het plaatselijk belang. Mevrouw was de eerste vrouwelijke ouderling van de Gereformeerde kerk in Gerkesklooster. Verder was zij voorzitter van de vrouwenbond NGVB.

Het echtpaar genoot jarenlang van hun vakanties met de boot. Eerst alleen in Nederland, later werden er ook vaartochten gemaakt naar Duitsland en Frankrijk.

Meneer en mevrouw De Poel zijn nog in vrij goede gezondheid en wonen nog zelfstandig met enige hulp in de huishouding.

Het diamanten jubileum wordt gevierd met familie, vrienden en bekenden.

