Man (26) met drugs op rijdt rond met wapens in auto

zo 18 december 2022 18.38 uur

OOSTERWOLDE - Een 26-jarige man uit Haulerwijk is zaterdagnacht aangehouden door de politie. De bestuurder reed om 03.55 uur over de Venekoterweg in Oosterwolde toen hij door surveillerende agenten aan de kant werd gezet. Bij een speekseltest viel de automobilist door de mand. Hij bleek namelijk onder invloed van drugs.

Het rijden onder invloed bleek niet het enige strafbaar feit. Tijdens een doorzoeking in het voertuig werden ook een boksbeugel, pepperspray en een taser aangetroffen. Ook werd er nog drugs gevonden. De jongeman is aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau.